​В Эфиопии разбился самолет со 149 пассажирами

В Эфиопии упал самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находилось 149 пассажиров и восемь членов экипажа, пишет Reuters со ссылкой на представителя перевозчика.

Глава правительства выразил соболезнования семьям жертв катастрофы.

Данных о россиянах на борту разбившегося самолета пока нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Кении.

По данным веб-сервиса Flightradar24, упавший лайнер — Boeing 737 MAX 8 — пропал с радаров спустя около шести минут после вылета из Аддис-Абебы.