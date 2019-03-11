​Будет наука: как сотрудники СурГПУ внедряют свои научные разработки в Югре

Руководители сургутских детса­дов на февральской встрече с представителями кафедры те­ории и методики физического воспитания вы­разили готовность участвовать в практиче­ском внедрении инновационных разработок СурГПУ. И это постоянное сотрудничество. С 2014 года в Сургуте работает малое инноваци­онное предприятие окружного значения, соз­данное преподавателями кафедры – кандида­том педагогических наук, доцентом Алексеем Фурсовым и доктором наук, профессором Ни­колаем Синявским. Мы нарочно представили их научные звания, чтобы показать, как совре­менные учёные умеют продвигать продукт сво­его интеллектуального труда.

Сегодня МИП - это тандем учёных, педагогов, студентов и талантливых программистов – коман­да, которая реализует инновационные проекты, прошедшие научно-техническую экспертизу, и по­лучившая грантовую поддержку на федеральном уровне. Результаты прикладных исследований со­трудников научно-исследовательской лаборатории проблем физического воспитания и этнопедагоги­ки СурГПУ доктора педагогических наук, профес­сора Николая Ивановича Синявского и доктора педагогических наук, профессора Леонида Алек­сеевича Семёнова легли в основу реализации ин­новационного проекта, который помогли вопло­тить талантливые специалисты в области IT - Сер­гей Рябов и Константин Вербицкий.

Доверие, взаимопонимание, бессонные ночи и жажда деятельности стали основными ресурсами команды. Сегодня научно-технические разработки МИП АС ФСК ГТО, АИС «Губернаторские состя­зания» и АИС «Персональный тренер», подроб­ное описание которых размещено на сайте компа­нии www.rosinwebc.ru, имеют важное социальное значение для Югры и других регионов. Созданные МИП интерактивные онлайн-сервисы позволяют оцени­вать физические способности, гене­рировать и компоновать различные данные о состоянии физической под­готовленности и тренировочные про­граммы для организации занятий физ­культурой и спортом. Пользователями сервисов являются педагоги и специа­листы в области физической культуры и спорта Югры, Ульяновской области, республики Саха (Якутия) – от детса­дов до нефтяных компаний.

О том, как успешно коммерциализи­ровать научные разработки, нам рас­сказал директор малого инновацион­ного предприятия Алексей Фурсов.

Создайте что-нибудь такое

- Всё началось в 2012 году, ког­да я работал преподавателем кафе­дры теории и методики физическо­го воспитания, менеджером направ­ления подготовки «АФК» на факуль­тете физической культуры и спор­та СурГПУ, - рассказывает изобре­татель. - Появилась идея – разрабо­тать онлайн-сервис сопровождения Губернаторских состязаний, кото­рые ежегодно проходят в детсадах. К нам на кафедру обратились инструк­торы по ФК с запросом: «Создайте что-нибудь такое, чтобы во время массовых мероприятий мы могли дис­танционно вносить данные, а систе­ма считала результаты и определяла победителей. И чтобы иметь удалён­ный доступ к ресурсу и личному каби­нету». Мы с Николаем Ивановичем со­брали рабочую группу, в которую вош­ли учителя физкультуры гимназии «Лаборатория Салахова», школ №38, №45, НШ Прогимназия, а также ин­структоры по ФК детсадов «Бело­снежка» и «Буровичок». В результате появились первая зарисовка и струк­тура интернет-сервиса АС «Губер­наторские состязания». Я подгото­вил первое техзадание для программи­стов, которых совершенно случайно нашёл во время отпуска в Екатерин­бурге - в кругу друзей брата встретил руководителя Внедренческого центра информационных технологий Кон­стантина Вербицкого. Обсудив идею первого проекта, мы начали совмест­но с его программистом от бога Сер­геем Рябовым создавать первый про­граммный продукт, который в после­дующем был зарегистрирован в Ро­спатенте и вошёл как нематериаль­ный актив в уставной капитал ООО (МИП) «Информационно-научный web-центр физической культуры, здо­ровья и спорта». Надо отметить, что в 2014 году это стало ещё и для университета плюсом в достижении одного из показателей всероссийского мониторинга эффективности вузов.

Первая разработка была апроби­рована в 20-ти детсадах Югры с це­лью проведения НИР по оценке уров­ня физического потенциала детей до­школьного возраста.

После официального оформле­ния юридического лица и регистра­ции МИП в реестре Минобрнауки в 2015 году команда учёных предста­вила свой инновационный проект «Разработка интерактивного сервиса «ГТО-ОНЛАЙН» группе экспертов Технопарка вы­соких технологий Югры. В результа­те компания под­писала соглаше­ние и вошла в ре­зиденты Югорско­го технопарка. Со­вместно с Техно­парком была про­делана колоссаль­ная работа по под­готовке докумен­тации проекта на федеральный кон­курс Фонда со­действия иннова­ций по программе «СТАРТ» для созда­ния новой научно-технической разра­ботки. Эксперты Фонда положитель­но оценили научный и коммерческий потенциал проекта, и сургутяне полу­чили грант в миллион рублей на реа­лизацию НИОКР.

- Это ещё не всё сотрудничество, - уточняет Алексей Фурсов. - При поддержке Технопарка наша компа­ния ежегодно принимает участие в Международном IT Форуме с уча­стием Стран БРИКС в Ханты-Мансийске и INNOPROM в Екате­ринбурге. В 2016 году нам удалось принять участие в Международ­ном конгрессе учителей физкульту­ры и специалистов, пропагандирую­щих здоровый образ жизни «ГТО в школу», в Петрозаводске, Карелия. По итогам заключили договоры на приобретение первых лицензий с кол­легами из п. Чернышевского, Саха (Якутия) и Ульяновской области. В том же году на Международной вы­ставке ЭКСПОФОРУМ «Высокие технологии. Инновации. Инвести­ции» («HI-TECH») с международ­ным участием в Санкт-Петербурге наша научно-техническая разработ­ка была удостоена серебряной меда­ли в номинации «Лучший инновацион­ный проект (разработка) в области информационных и образовательных технологий».

- Алексей Валерьевич, МИП – коммерческий проект, он зарабаты­вает деньги?

- Постоянного дохода нет, - при­знаётся предприниматель. - В 2016 и 2017 году нам удалось реализовать всего два контракта по 2.5 млн. ру­блей по сопровождению ГТО 120 ор­ганизаций. Конечно, основная часть средств ушла на техническое сопро­вождение сервиса, зарплату работ­ников и привлечённых студентов, с которыми были заключены догово­ры гражданско-правового характе­ра, ну и на выполнение финансовых обязательств. То есть, студентам тоже посчастливилось заработать по 10-15 тыс. рублей в месяц в тече­ние учебного года.

- Что же сложнее - создание про­дукта или его продвижение?

- Конечно, продвижение и реализа­ция лицензий. Ведь когда предлагаешь попробовать программный продукт бесплатно, то всё хорошо, все гото­вы пользоваться, но когда речь идёт о приобретении лицензий, то возникает масса вопросов, особенно в бюджет­ных организациях, причём не к продук­ту, а к тому, из каких средств его при­обретать. В конечном счёте, не всег­да эта бюрократическая цепочка за­канчивается заключением конкрет­ной сделки. Такова реальность вывода нового продукта на рынок, к сожале­нию, много времени уходит не на изо­бретательство, а на бесконечные со­гласования и совещания.

Первый в России

Каждый следующий шаг реа­лизации инновационного проек­та учёных опирался на их научно-исследовательские наработки. В 2014-2015 годах появился второй проект – по автоматизированному сопровождению комплекса ГТО. На тот момент тема ГТО стала ак­туальной, так как старт возрожде­нию комплекса дал в 2015 году пре­зидент Владимир Путин. Снача­ла аббревиатуру предлагалось рас­шифровать по-новому - «Горжусь тобой, Отечество», но по решению президента комплекс сохранил своё традиционное название – «Готов к труду и обороне».

- Ещё в 2014 году мы начали задумы­ваться, как помочь школам внедрить комплекс ГТО, - говорит А.Фурсов, - и для этого на базе первого сервиса создали второй продукт – программ­ный сервис «Автоматизированная система сопровождения комплекса ГТО» (АС ФСК ГТО). Зарегистри­рован в Роспатенте 11 ноября 2014 года. Причём, наш программный про­дукт «АС ФСК ГТО» является пер­вым официально зарегистрирован­ным IT решением в истории комплек­са ГТО. Нас это вдохновило, и для дальнейшего улучшения продукта мы подали заявку на получение гранта по программе «СТАРТ» Фонда содей­ствия развитиям инноваций. Фонд поддержал наш проект, и мы начали разрабатывать новый интерактив­ный сервис ГТО-ОНЛАЙН с более ин­тересными для пользователей функ­циями.

Отмечу, что в период с 2015 по 2017 годы нам удалось реализовать системную работу по сопровожде­нию коллективов физкультуры про­изводственных предприятий и об­учающихся образовательных орга­низаций. В Сургуте был оператив­но создан первый Центр тестирова­ния ГТО, который опирался на наш сервис. Мы заключили первый кон­тракт в соответствии с требовани­ями ФЗ-44 о закупках, сопровождали 120 организаций в Сургуте с приме­нением нашей разработки. Условия контракта были выполнены в полном объёме. В итоге этой масштабной работы показатели эффективности сургутской модели взаимодействия с применением интерактивного онлайн-сервиса АС ФСК ГТО позво­лили достичь высших значений: ком­плекс внедрили все образователь­ные учреждения города - 40 школ и 33 детсада! В 2016 году в Сургу­те на сайте ГТО зарегистрирова­лись 35 тысяч человек, это больше чем во всём ЯНАО! Для сравнения в Нижневартовске желающих сдать нормы было чуть больше 7 тысяч, в Ханты-Мансийске только 4 тысячи человек. 20 января 2017 года сургут­ским участникам вручили почти ты­сячу знаков ГТО, из них 158 золотых!

Какую букву в слове ГТО ты не понял?

- Следующим нашим продуктом стала технология мониторинга и кор­рекции физической подготовленности на основе нормативов комплекса ГТО. Новый результат интеллектуальной деятель­ности был получен благодаря гранту в один мил­лион рублей по программе «СТАРТ» на реализа­цию НИОКР. Этот ресурс создан для тех, кто хотел бы выполнить нормативы комплекса ГТО, но не смог справиться с выполнением отдельных нормативов из-за низкого уровня физической подготовленности. Нужно понимать, что для сдачи ГТО рекомендации «просто тренируйся» не работают - не все знают, какие упражнения необходимо выполнять, какие средства исполь­зовать для развития тех или иных физических качеств. Мы провели опрос, который показал, что более половины респондентов не представ­ляют, как это сделать. Итогом НИОКР стал новый программный продукт - интерактивный сервис «Мониторинга и коррекции физической подготовленности населения на основе норма­тивов комплекса ГТО»,в котором пользователь получает конкретные практические рекоменда­ции в виде комплексов упражнений с учётом ис­ходного уровня физической подготовленности. С 2017 года мы внедрили его на эксперименталь­ных площадках в образовательных организациях Сургута и Сургутского района, также предло­жили наш продукт дошкольным учреждениям, о чём договорились 13 февраля 2019 года с заведу­ющими детсадов.

- Алексей Валерьевич, а с возрождением ГТО всё было гладко и сладко или случались курьёзы?

- Одним из самых запоминающихся и смешных был эпизод, который произошёл на Международ­ном конгрессе «ГТО в школу» в Карелии. На от­крытии был руководитель методического совета по вопросам физической культуры из Финляндии, в своей речи он заметил: «Из этих трёх букв ГТО мне нравятся две: Г и Т – готов к труду, но буква О - оборона - меня настораживает. От кого обо­роняться?!» Поварившись в соку насыщенной ме­роприятиями программы, побывав на семинарах и мастер-классах, товарищ из Финляндии так про­никся, что на закрытии конгресса заключил: «Всё так здорово! Теперь я понял, что в слове ГТО обо­значает буква «О» - я спокоен за инициативу воз­рождения в России Комплекса ГТО, и чувствую себя в полной безопасности».

- Вы знаете результаты всех жителей Югры, которые сдавали ГТО или проходили ваше те­стирование. Вы владеете полной картиной по физической подготовке югорчан. Какова она?

- В целом картина такая - меньше полови­ны участников выполняют нормативы ГТО на знак отличия. На золотой знак всего порядка 5% участников. На серебряный – 15%, на бронзовый – 18%. Конечно, результаты связаны с проблемой низкого уровня физической подготовленности. По возрастным ступеням можно отметить, что наибольшая проблема в первой возрастной ступени (6-8 лет) связана с низким уровнем раз­вития скоростно-силовых возможностей и коор­динационных способностей. Во второй ступени (9-10 лет) проблема развития скоростно-силовых возможностей остаётся актуальной - всего 46% мальчиков и 58% девочек выполняют прыжок в длину с места на знак отличия. В старших воз­растных группах картина с состоянием основ­ных физических кондиций немного другая. Так в 6 ступени (18-24 года) наиболее низкие показа­тели выполнения нормативов отмечены в испы­тании, определяющем уровень развития вынос­ливости. Реальность такова: всего 42% юношей и 50% девушек выполняют норматив комплекса ГТО в беге на 3 км.

- Тогда посоветуйте, какими видами спорта заниматься, чтобы улучшить своё физическое состояние?

- Я рекомендую участникам младших ступеней выполнять комплексы упражнений на развитие скоростных и скоростно-силовых способностей, обязательно упражнения на развитие гибкости и координации, каждый день включать подвижные игры. Для детей 6-8 лет игровой метод будет наи­более эффективен. Ребятам постарше советую больше уделять внимания повышению двигатель­ной активности в течение дня, 2-3 раза в неде­лю развивать выносливость. Главное, выполнять упражнения нужно с удовольствием и без больших интенсивных нагрузок, которые без соответству­ющего самоконтроля могут только навредить. И главное – не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.

Бывает, я и сам иногда мало уделяю внимания своей двигательной активности, но организм, вос­питанный спортом, даёт сигналы, поэтому ста­раюсь держать себя в форме.

- Алексей Валерьевич, а в других регионах знают о ваших разработках?

- Да, мы уже вышли за рамки Югры: заключили контракты с образовательными учреждениями республики Саха (Якутия), в прошлом году Улья­новская область приобрела небольшой пакет ли­цензий, сейчас активно работаем с Сургутским районом.

В планах – подача заявки на второй этап про­граммы «БИЗНЕС-СТАРТ» на получение гранта для распространения наших продуктов на других территориях. Участие в грантовой поддержке IT-компаний ТПП ХМАО. Прямо сейчас работа­ем над сервисом «5 шагов до золота», разрабаты­ваем мобильные приложения и занимаемся реги­страцией нашей IT-компании в Минкомсвязи.

Наша главная цель в том, чтобы продукты на­шей компании были узнаваемы, необходимы для ре­шения социально-значимых проблем развития фи­зического потенциала населения.

Наша справка

Алексею Фурсову 36 лет. Выпускник СурГПУ 2005 года, кандидат педагогических наук, доцент, начальник управления НИР, доцент кафедры тео­рии и методики физического воспитания, препо­даёт менеджмент и экономику физической куль­туры и спорта, основы грантоискательства. Явля­ется выпускником президентской программы пе­реподготовки управленческих кадров в Россий­ской академии народного хозяйства при Президен­те Российской Федерации по программе «Управле­ние инновационными проектами», входит в управ­ленческий резерв ХМАО – Югры. Является ди­ректором ООО (МИП) «Информационно-научный web-центр физической культуры, здоровья и спор­та», входит в рабочую группу по вектору «Инно­вации» Стратегии социально-экономического раз­вития Сургута. Является независимым экспер­том Фонда содействия развитию малых форм соб­ственности в научно-технической сфере, является членом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и зимнему полиатлону. Сыну Михаилу 11 лет, занимается каратэ, полу­чил серебряный знак отличия ГТО. У жены Алек­сея Валерьевича Натальи 1 разряд по лёгкой ат­летике. Фурсовы - выпускники СурГПУ, познако­мились на 1 курсе факультета физкультуры и спор­та. До работы на кафедре ТиМФВ Алексей Фур­сов работал в Управлении спортивных сооружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут». Создан­ный по его инициативе МИП - Информационно-научный web-центр физкультуры, здоровья и спор­та является резидентом Технопарка высоких тех­нологий Югры.