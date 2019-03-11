​Будет наука: как сотрудники СурГПУ внедряют свои научные разработки в Югре

Руководители сургутских детсадов на февральской встрече с представителями кафедры теории и методики физического воспитания выразили готовность участвовать в практическом внедрении инновационных разработок СурГПУ. И это постоянное сотрудничество. С 2014 года в Сургуте работает малое инновационное предприятие окружного значения, созданное преподавателями кафедры – кандидатом педагогических наук, доцентом Алексеем Фурсовым и доктором наук, профессором Николаем Синявским. Мы нарочно представили их научные звания, чтобы показать, как современные учёные умеют продвигать продукт своего интеллектуального труда.
Сегодня МИП - это тандем учёных, педагогов, студентов и талантливых программистов – команда, которая реализует инновационные проекты, прошедшие научно-техническую экспертизу, и получившая грантовую поддержку на федеральном уровне. Результаты прикладных исследований сотрудников научно-исследовательской лаборатории проблем физического воспитания и этнопедагогики СурГПУ доктора педагогических наук, профессора Николая Ивановича Синявского и доктора педагогических наук, профессора Леонида Алексеевича Семёнова легли в основу реализации инновационного проекта, который помогли воплотить талантливые специалисты в области IT - Сергей Рябов и Константин Вербицкий.
Доверие, взаимопонимание, бессонные ночи и жажда деятельности стали основными ресурсами команды. Сегодня научно-технические разработки МИП АС ФСК ГТО, АИС «Губернаторские состязания» и АИС «Персональный тренер», подробное описание которых размещено на сайте компании www.rosinwebc.ru, имеют важное социальное значение для Югры и других регионов. Созданные МИП интерактивные онлайн-сервисы позволяют оценивать физические способности, генерировать и компоновать различные данные о состоянии физической подготовленности и тренировочные программы для организации занятий физкультурой и спортом. Пользователями сервисов являются педагоги и специалисты в области физической культуры и спорта Югры, Ульяновской области, республики Саха (Якутия) – от детсадов до нефтяных компаний.
О том, как успешно коммерциализировать научные разработки, нам рассказал директор малого инновационного предприятия Алексей Фурсов.
Создайте что-нибудь такое
- Всё началось в 2012 году, когда я работал преподавателем кафедры теории и методики физического воспитания, менеджером направления подготовки «АФК» на факультете физической культуры и спорта СурГПУ, - рассказывает изобретатель. - Появилась идея – разработать онлайн-сервис сопровождения Губернаторских состязаний, которые ежегодно проходят в детсадах. К нам на кафедру обратились инструкторы по ФК с запросом: «Создайте что-нибудь такое, чтобы во время массовых мероприятий мы могли дистанционно вносить данные, а система считала результаты и определяла победителей. И чтобы иметь удалённый доступ к ресурсу и личному кабинету». Мы с Николаем Ивановичем собрали рабочую группу, в которую вошли учителя физкультуры гимназии «Лаборатория Салахова», школ №38, №45, НШ Прогимназия, а также инструкторы по ФК детсадов «Белоснежка» и «Буровичок». В результате появились первая зарисовка и структура интернет-сервиса АС «Губернаторские состязания». Я подготовил первое техзадание для программистов, которых совершенно случайно нашёл во время отпуска в Екатеринбурге - в кругу друзей брата встретил руководителя Внедренческого центра информационных технологий Константина Вербицкого. Обсудив идею первого проекта, мы начали совместно с его программистом от бога Сергеем Рябовым создавать первый программный продукт, который в последующем был зарегистрирован в Роспатенте и вошёл как нематериальный актив в уставной капитал ООО (МИП) «Информационно-научный web-центр физической культуры, здоровья и спорта». Надо отметить, что в 2014 году это стало ещё и для университета плюсом в достижении одного из показателей всероссийского мониторинга эффективности вузов.
Первая разработка была апробирована в 20-ти детсадах Югры с целью проведения НИР по оценке уровня физического потенциала детей дошкольного возраста.
После официального оформления юридического лица и регистрации МИП в реестре Минобрнауки в 2015 году команда учёных представила свой инновационный проект «Разработка интерактивного сервиса «ГТО-ОНЛАЙН» группе экспертов Технопарка высоких технологий Югры. В результате компания подписала соглашение и вошла в резиденты Югорского технопарка. Совместно с Технопарком была проделана колоссальная работа по подготовке документации проекта на федеральный конкурс Фонда содействия инноваций по программе «СТАРТ» для создания новой научно-технической разработки. Эксперты Фонда положительно оценили научный и коммерческий потенциал проекта, и сургутяне получили грант в миллион рублей на реализацию НИОКР.
- Это ещё не всё сотрудничество, - уточняет Алексей Фурсов. - При поддержке Технопарка наша компания ежегодно принимает участие в Международном IT Форуме с участием Стран БРИКС в Ханты-Мансийске и INNOPROM в Екатеринбурге. В 2016 году нам удалось принять участие в Международном конгрессе учителей физкультуры и специалистов, пропагандирующих здоровый образ жизни «ГТО в школу», в Петрозаводске, Карелия. По итогам заключили договоры на приобретение первых лицензий с коллегами из п. Чернышевского, Саха (Якутия) и Ульяновской области. В том же году на Международной выставке ЭКСПОФОРУМ «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» («HI-TECH») с международным участием в Санкт-Петербурге наша научно-техническая разработка была удостоена серебряной медали в номинации «Лучший инновационный проект (разработка) в области информационных и образовательных технологий».
- Алексей Валерьевич, МИП – коммерческий проект, он зарабатывает деньги?
- Постоянного дохода нет, - признаётся предприниматель. - В 2016 и 2017 году нам удалось реализовать всего два контракта по 2.5 млн. рублей по сопровождению ГТО 120 организаций. Конечно, основная часть средств ушла на техническое сопровождение сервиса, зарплату работников и привлечённых студентов, с которыми были заключены договоры гражданско-правового характера, ну и на выполнение финансовых обязательств. То есть, студентам тоже посчастливилось заработать по 10-15 тыс. рублей в месяц в течение учебного года.
- Что же сложнее - создание продукта или его продвижение?
- Конечно, продвижение и реализация лицензий. Ведь когда предлагаешь попробовать программный продукт бесплатно, то всё хорошо, все готовы пользоваться, но когда речь идёт о приобретении лицензий, то возникает масса вопросов, особенно в бюджетных организациях, причём не к продукту, а к тому, из каких средств его приобретать. В конечном счёте, не всегда эта бюрократическая цепочка заканчивается заключением конкретной сделки. Такова реальность вывода нового продукта на рынок, к сожалению, много времени уходит не на изобретательство, а на бесконечные согласования и совещания.
Первый в России
Каждый следующий шаг реализации инновационного проекта учёных опирался на их научно-исследовательские наработки. В 2014-2015 годах появился второй проект – по автоматизированному сопровождению комплекса ГТО. На тот момент тема ГТО стала актуальной, так как старт возрождению комплекса дал в 2015 году президент Владимир Путин. Сначала аббревиатуру предлагалось расшифровать по-новому - «Горжусь тобой, Отечество», но по решению президента комплекс сохранил своё традиционное название – «Готов к труду и обороне».
- Ещё в 2014 году мы начали задумываться, как помочь школам внедрить комплекс ГТО, - говорит А.Фурсов, - и для этого на базе первого сервиса создали второй продукт – программный сервис «Автоматизированная система сопровождения комплекса ГТО» (АС ФСК ГТО). Зарегистрирован в Роспатенте 11 ноября 2014 года. Причём, наш программный продукт «АС ФСК ГТО» является первым официально зарегистрированным IT решением в истории комплекса ГТО. Нас это вдохновило, и для дальнейшего улучшения продукта мы подали заявку на получение гранта по программе «СТАРТ» Фонда содействия развитиям инноваций. Фонд поддержал наш проект, и мы начали разрабатывать новый интерактивный сервис ГТО-ОНЛАЙН с более интересными для пользователей функциями.
Отмечу, что в период с 2015 по 2017 годы нам удалось реализовать системную работу по сопровождению коллективов физкультуры производственных предприятий и обучающихся образовательных организаций. В Сургуте был оперативно создан первый Центр тестирования ГТО, который опирался на наш сервис. Мы заключили первый контракт в соответствии с требованиями ФЗ-44 о закупках, сопровождали 120 организаций в Сургуте с применением нашей разработки. Условия контракта были выполнены в полном объёме. В итоге этой масштабной работы показатели эффективности сургутской модели взаимодействия с применением интерактивного онлайн-сервиса АС ФСК ГТО позволили достичь высших значений: комплекс внедрили все образовательные учреждения города - 40 школ и 33 детсада! В 2016 году в Сургуте на сайте ГТО зарегистрировались 35 тысяч человек, это больше чем во всём ЯНАО! Для сравнения в Нижневартовске желающих сдать нормы было чуть больше 7 тысяч, в Ханты-Мансийске только 4 тысячи человек. 20 января 2017 года сургутским участникам вручили почти тысячу знаков ГТО, из них 158 золотых!
Какую букву в слове ГТО ты не понял?
- Следующим нашим продуктом стала технология мониторинга и коррекции физической подготовленности на основе нормативов комплекса ГТО. Новый результат интеллектуальной деятельности был получен благодаря гранту в один миллион рублей по программе «СТАРТ» на реализацию НИОКР. Этот ресурс создан для тех, кто хотел бы выполнить нормативы комплекса ГТО, но не смог справиться с выполнением отдельных нормативов из-за низкого уровня физической подготовленности. Нужно понимать, что для сдачи ГТО рекомендации «просто тренируйся» не работают - не все знают, какие упражнения необходимо выполнять, какие средства использовать для развития тех или иных физических качеств. Мы провели опрос, который показал, что более половины респондентов не представляют, как это сделать. Итогом НИОКР стал новый программный продукт - интерактивный сервис «Мониторинга и коррекции физической подготовленности населения на основе нормативов комплекса ГТО»,в котором пользователь получает конкретные практические рекомендации в виде комплексов упражнений с учётом исходного уровня физической подготовленности. С 2017 года мы внедрили его на экспериментальных площадках в образовательных организациях Сургута и Сургутского района, также предложили наш продукт дошкольным учреждениям, о чём договорились 13 февраля 2019 года с заведующими детсадов.
- Алексей Валерьевич, а с возрождением ГТО всё было гладко и сладко или случались курьёзы?
- Одним из самых запоминающихся и смешных был эпизод, который произошёл на Международном конгрессе «ГТО в школу» в Карелии. На открытии был руководитель методического совета по вопросам физической культуры из Финляндии, в своей речи он заметил: «Из этих трёх букв ГТО мне нравятся две: Г и Т – готов к труду, но буква О - оборона - меня настораживает. От кого обороняться?!» Поварившись в соку насыщенной мероприятиями программы, побывав на семинарах и мастер-классах, товарищ из Финляндии так проникся, что на закрытии конгресса заключил: «Всё так здорово! Теперь я понял, что в слове ГТО обозначает буква «О» - я спокоен за инициативу возрождения в России Комплекса ГТО, и чувствую себя в полной безопасности».
- Вы знаете результаты всех жителей Югры, которые сдавали ГТО или проходили ваше тестирование. Вы владеете полной картиной по физической подготовке югорчан. Какова она?
- В целом картина такая - меньше половины участников выполняют нормативы ГТО на знак отличия. На золотой знак всего порядка 5% участников. На серебряный – 15%, на бронзовый – 18%. Конечно, результаты связаны с проблемой низкого уровня физической подготовленности. По возрастным ступеням можно отметить, что наибольшая проблема в первой возрастной ступени (6-8 лет) связана с низким уровнем развития скоростно-силовых возможностей и координационных способностей. Во второй ступени (9-10 лет) проблема развития скоростно-силовых возможностей остаётся актуальной - всего 46% мальчиков и 58% девочек выполняют прыжок в длину с места на знак отличия. В старших возрастных группах картина с состоянием основных физических кондиций немного другая. Так в 6 ступени (18-24 года) наиболее низкие показатели выполнения нормативов отмечены в испытании, определяющем уровень развития выносливости. Реальность такова: всего 42% юношей и 50% девушек выполняют норматив комплекса ГТО в беге на 3 км.
- Тогда посоветуйте, какими видами спорта заниматься, чтобы улучшить своё физическое состояние?
- Я рекомендую участникам младших ступеней выполнять комплексы упражнений на развитие скоростных и скоростно-силовых способностей, обязательно упражнения на развитие гибкости и координации, каждый день включать подвижные игры. Для детей 6-8 лет игровой метод будет наиболее эффективен. Ребятам постарше советую больше уделять внимания повышению двигательной активности в течение дня, 2-3 раза в неделю развивать выносливость. Главное, выполнять упражнения нужно с удовольствием и без больших интенсивных нагрузок, которые без соответствующего самоконтроля могут только навредить. И главное – не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня.
Бывает, я и сам иногда мало уделяю внимания своей двигательной активности, но организм, воспитанный спортом, даёт сигналы, поэтому стараюсь держать себя в форме.
- Алексей Валерьевич, а в других регионах знают о ваших разработках?
- Да, мы уже вышли за рамки Югры: заключили контракты с образовательными учреждениями республики Саха (Якутия), в прошлом году Ульяновская область приобрела небольшой пакет лицензий, сейчас активно работаем с Сургутским районом.
В планах – подача заявки на второй этап программы «БИЗНЕС-СТАРТ» на получение гранта для распространения наших продуктов на других территориях. Участие в грантовой поддержке IT-компаний ТПП ХМАО. Прямо сейчас работаем над сервисом «5 шагов до золота», разрабатываем мобильные приложения и занимаемся регистрацией нашей IT-компании в Минкомсвязи.
Наша главная цель в том, чтобы продукты нашей компании были узнаваемы, необходимы для решения социально-значимых проблем развития физического потенциала населения.
Наша справка
Алексею Фурсову 36 лет. Выпускник СурГПУ 2005 года, кандидат педагогических наук, доцент, начальник управления НИР, доцент кафедры теории и методики физического воспитания, преподаёт менеджмент и экономику физической культуры и спорта, основы грантоискательства. Является выпускником президентской программы переподготовки управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации по программе «Управление инновационными проектами», входит в управленческий резерв ХМАО – Югры. Является директором ООО (МИП) «Информационно-научный web-центр физической культуры, здоровья и спорта», входит в рабочую группу по вектору «Инновации» Стратегии социально-экономического развития Сургута. Является независимым экспертом Фонда содействия развитию малых форм собственности в научно-технической сфере, является членом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и зимнему полиатлону. Сыну Михаилу 11 лет, занимается каратэ, получил серебряный знак отличия ГТО. У жены Алексея Валерьевича Натальи 1 разряд по лёгкой атлетике. Фурсовы - выпускники СурГПУ, познакомились на 1 курсе факультета физкультуры и спорта. До работы на кафедре ТиМФВ Алексей Фурсов работал в Управлении спортивных сооружений «Факел» ООО «Газпром трансгаз Сургут». Созданный по его инициативе МИП - Информационно-научный web-центр физкультуры, здоровья и спорта является резидентом Технопарка высоких технологий Югры.