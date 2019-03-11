​Россия признана одним из крупнейших поставщиков оружия в мире

В период с 2014 по 2018 год Россия стала одним из основных экспортеров оружия, пишет «ТАСС» со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Мировой объем продаж вооружений увеличился в сравнении с предыдущим пятилетним периодом на 7,8 процента. На долю США и России пришлось 57 процентов от общего экспорта.

При этом объем продаж вооружения РФ снизился на 17 процентов. Эксперты объясняют этом уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу. В минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран.