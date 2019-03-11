​Новость о смерти мужчины в Сургуте от свиного гриппа оказалась фейком

В сети появилась информация о том, что на прошлой неделе в Сургуте скончался мужчина от свиного гриппа. Новость сразу же распространил ряд СМИ. Однако выяснилось, что она оказалось фейком.

«Информация о смерти мужчины от разновидности свиного гриппа в реанимации нашей больницы 06.03, опубликованная сегодня в ряде интернет-СМИ, не соответствует действительности и не подтверждается учреждением», – заявила главный врач Сургутской ОКБ Галина Шестакова.

Отметим, первоисточником новости является telegram-канал Mash.