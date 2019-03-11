В понедельник, 11 марта, у православных начался Великий пост. Он продлиться семь недель и завершится перед Пасхой — 28 апреля.

Накануне митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел возглавил Вечерню с чином прощения в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска.

«Господь пришел спасти падшее человечество, помочь человеку избавиться от грехов. Он пострадал за наши грехи, и как важно нам, проходя эту четыредесятицу, добиться хоть какого- то результата, улучшения своей жизни, своих поступков, своих отношений с родными и близкими, соседями, окружающими нас. Постараемся Великим постом избавиться от гордыни, и испросить у Господа, чтобы он дал нам смирение», — приводятся слова проповеди митрополита на сайте «Югра Православная».

Стоит отметить, что накануне начала Великого поста во всех городах Югры проводили Масленицу. В Сургуте в народных гуляниях приняли участие около девяти тысяч человек.