В Москве проходит митинг за свободу рунета

В столице проходит митинг «Против изоляции российского интернета». По данным на 15:15 (по Москве) в нем участвует более 14 тысяч человек, передает Белый счетчик.

Митинг был организован Либертарианской партией, московские власти согласовали его проведение. Люди собираются на проспекте Сахарова, там присутствуют политики и известные журналисты.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали восьмерых активистов. Это произошло еще до начала акции. Об этом Интерфаксу сообщил заместитель председатель Либертарианской партии Кирилл Самодуров: «Задержаны восемь человек, якобы за использование "летательных средств" - воздушных шариков».

По планам, митинг должен продлиться два часа: до 16:00 по Москве.