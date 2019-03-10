Россияне требуют запретить фильм «Брат-3»

В Минкультуры России поступило несколько петиций о запрете фильма «Брат-3».

Газета.ру сообщает, что поклонников первых двух фильмов возмутило то, что героями третьей части будут в том числе и лица с уголовным прошлым.

Кроме того, недовольство вызвало участие в съемках Никиты Джигурды, Ольги Бузовой, Анастасии Волочковой и Вячеслава Дацика. Последнйи является бойцом смешанных единоборств и недавно вышел на свободу после отбывания наказания за побои, хулиганство и проникновение в жилище с угрозой насилия.