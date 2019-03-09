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Умер Владимир Этуш

Умер актер Владимир Этуш, сообщает "Театрал".

На его счету около сорока фильмов, самые известные из них "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Парк советского периода" и другие.

Этушу было 96 лет.


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Сегодня в 15:12, просмотров: 113, комментариев: 0


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