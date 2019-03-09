Умер Владимир Этуш

Умер актер Владимир Этуш, сообщает "Театрал".
На его счету около сорока фильмов, самые известные из них "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Парк советского периода" и другие.
Этушу было 96 лет.
Умер актер Владимир Этуш, сообщает "Театрал".
На его счету около сорока фильмов, самые известные из них "Кавказская пленница", "12 стульев", "Иван Васильевич меняет профессию", "Парк советского периода" и другие.
Этушу было 96 лет.
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