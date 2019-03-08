​Сургутянин сделал предложение своей девушке с помощью экрана на дворце искусств Нефтяник

Сургутянин Сергей сделал предложение своей девушке Дарье при помощи экрана на фасаде дворца культуры Нефтяник.

«Часто посещая спектакли и концерты и любуясь архитектурой и яркой подсветкой здания, я решил, что знаковым местом для нашей будущей семьи должен стать именно дворец искусств, ведь недаром он считается самым красивым зданием в Сургуте. «Вариант сделать девушке предложение в ресторане при свечах я даже не рассматривал, слишком скучно и обыденно», – рассказал он в группе «Дворец искусств Нефтяник Сургут» социальной сети ВКонтакте.

Пара запланировала торжество на лето. Оно тоже будет необычным – на мотоциклах.