​Сургутянки устроили пикет на пороге Правительства Югры

Многодетные матери Сургута устроили одиночные пикеты на пороге Правительства Югры. Таким образом они пытаются защитить права на положенные их детям субсидии.

«Исключенные многодетные семьи так и не дождались субсидий, их исключили по 36-летнему возрасту. Многие могли бы согласиться с этой несправедливостью. Но наши героини, решили бороться за права своих детей», – заявляют участники общественного движения «Сургут для детей».

По словам создателя движения, многодетная мать с тремя детьми может остаться на улице из-за того, что так и не получила обещанных субсидий.

«Обещанной субсидии многодетная семья так и не дождалась, и семейный бюджет не выдержал долговой нагрузки. Квартиру по программе «Доступное жилье молодым» присудили к изъятию, при этом семья, потратив материнский капитал на ипотеку, осталась должна банку полтора миллиона рублей», – заявляют общественники.