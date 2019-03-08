​МВД составило перечень потенциально опасных пород собак, которых нельзя выгуливать без намордника

МВД составило перечень потенциально опасных собак, в который вошли 69 различных пород. документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
В перечень вошли стаффордширский терьер, бультерьер, все виды овчарок, тибетский мастиф, ротвейлер, черный терьер, шарпей, кангал, бультерьер, ирландский волкодав, немецкий дог, питбульмастиф, стаффордширский бультерьер, ризеншнауцер, а также метисы этих пород.
Согласно пояснительно записке, предлагается запретить выгуливать перечисленные породы без намордников вне зависимости от места выгула.