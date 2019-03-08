​В Сургуте делят парк «За Саймой» и ищут на него деньги

В Сургуте собираются заказать проект развития парка «За Саймой». Рабочая группа, созданная в городе в конце прошлого года для разработки концепции благоустройства этой территории, сейчас формирует техническое задание. Об этом стало известно по итогам встречи рабочей группы, которая прошла в городской администрации.

Один из главных вопросов, который стоит перед разработчиками технического задания – как поделить парк на отдельные кластеры, каждый из которых получит свое финансирование.

«Сейчас территория станции юннатов имеет свой кадастровый номер, у самого парка тоже свой номер, как и у ботанического сада. Как это все сводить, на какие цели в первую очередь выделить деньги, какое финансирование сможет дать дума – над всем этим нужно думать. Это все мы будем обсуждать на следующей встрече рабочей группы», – рассказал СИА-ПРЕСС представитель СурГУ, кандидат биологических наук Николай Наконечный.

После того, как будет сформировано техническое задание, городская администрация проведет конкурс на проектно-изыскательские работы (ПИР). По словам председателя сургутской думы Артема Кириленко, готовый проект будут заявлять в программу «Комфортная городская среда» и просить финансовой помощи у округа.