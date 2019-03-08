​Президент России поздравил женщин с 8 марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Текст опубликован на сайте кремля.

«Поздравляю вас с Международным женским днём. С праздником, который все мы очень любим. Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарён радостью наших женщин, светом ваших улыбок», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин.

«Сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты», — заявляет президент.

Он пообещал, что мужчины будут стремиться к тому, чтобы женщины «всегда чувствовали наше сильное, надежное плечо», а также пожелал счастья и здоровья.