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​Конструкторы решили оборудовать новейший российский танк «Армата» туалетом

В тяжелых машинах, созданных на платформе «Армата» появились туалеты, об этом рассказали «ТАСС» в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения.

Директор бюро по качеству и информационным технологиям Илья Баранов заявил агентству, что в танке на платформе «Армата» «изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет».

Напомним, широкая публика впервые увидела танк «Армата» в Москве в 2015 году на параде в честь Дня Победы.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 270, комментариев: 0


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