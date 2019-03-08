​Конструкторы решили оборудовать новейший российский танк «Армата» туалетом

В тяжелых машинах, созданных на платформе «Армата» появились туалеты, об этом рассказали «ТАСС» в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения.

Директор бюро по качеству и информационным технологиям Илья Баранов заявил агентству, что в танке на платформе «Армата» «изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО - средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет».

Напомним, широкая публика впервые увидела танк «Армата» в Москве в 2015 году на параде в честь Дня Победы.