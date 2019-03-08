​Золотые запасы России достигли рекордного значения

Запасы золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились до рекордного значения. В феврале общая эквивалентная стоимость достигла 91,64 миллиарда долларов, следует из данных регулятора.

Главными источниками прироста резервов в последние месяцы стали курсовая переоценка и дополнительные нефтегазовые доходы, направляемые в соответствии с бюджетным правилом в Фонд национального благосостояния, который учитывается в составе ЗВР.

Напомним, в 2018 году золотые запасы также росли. Этого удалось добиться за счет сокращения вложений в доллары.