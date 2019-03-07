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​Госдума в третьем чтении приняла закон о «фейковых новостях»

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, направленный на противодействие «фейковым новостям» — недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.

Определять степень достоверности информации будут Генеральный прокурор и его заместители в рамках своей компетенции. При этом их решение можно будет оспорить в суде.

В ответ на вопрос «будут ли штрафовать обычных граждан за репосты фейк-ньюз?» председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что «в предлагаемом дополнении к статье 13.15 КоАП указано, что правонарушением является распространение заведомо недостоверной информации, иными словами, должен быть доказан умысел. Если гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным, это не является нарушением. Но если пользователь сознательно создает и публикует фейковую новость – это подпадет под действие статьи КоАП».


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Сегодня в 15:33, просмотров: 150, комментариев: 0


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