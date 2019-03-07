​Альфа-Банк первым из российских банков присоединился к сети международного торгового финансирования Marco Polo

Альфа-Банк стал участником проекта Marco Polo — крупнейшей и наиболее быстро расширяющейся международной сети торгового финансирования. Задачей проекта является значительное повышение эффективности финансирования международной торговли и оборотных средств.

В основе Marco Polo лежат блокчейн-платформа R3 Corda и платформа распределенной торговли TradeIX. Участие в Marco Polo позволит Альфа-Банку предложить своим клиентам широкий выбор решений для международного торгового финансирования и бесшовное подключение к экосистеме мировой торговли.

«Чтобы иметь возможность предложить нашим клиентам лучшие сервисы финансирования торговли и цепочек поставок, мы постоянно внедряем новейшие технологии, включая открытые API и распределенные реестры. Это позволяет нам реализовать комплексные решения, обеспечивающие лучший клиентский опыт, — отметила руководитель управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова. — Сеть Marco Polo, без сомнения, наиболее передовой и перспективный консорциум по торговому финансированию, чего делает его лучшим партнером для достижения успеха».

«Для Marco Polo наступают захватывающие времена, поскольку сеть растет все более быстрыми темпами, попутно приобретая видение и богатейший опыт ведущих финансовых институтов, присоединившихся к консорциуму, — сказал управляющий директор по банкингу и торговле TradeIX Даниэль Котти. — Мы приветствуем Альфа-Банк в рядах наших участников. Присоединение одного из крупнейших российских банков и ключевых финансовых институтов Европы позволит значительно расширить географический масштаб нашей деятельности».

Marco Polo фокусируется на обеспечении взаимодействия, цифровизации и повышении скорости транзакций. Благодаря использованию открытых API и приложений, интегрированных с ERP-системами, единовременной интеграции участника достаточно для полноценного подключения ко всей экосистеме международной торговли с использованием автоматизированных, гибко настраиваемых правил, и инструментов управления различными процессами, включая KYC-проверки, расчеты, реакции на запросы.

«Мы очень рады, что Альфа-Банк присоединился к сети Marco Polo и с нетерпением ждем возможности приступить к совместной разработке решений, которые позволят клиентам банка получить доступ к широкому спектру сервисов торгового финансирования при сохранении высокого уровня безопасности, соответствующего отраслевым стандартам», — заявил генеральный директор R3 Дэвид Раттер.