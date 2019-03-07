Сбербанк информирует югорчан о работе в праздничные дни

Сбербанк в Югре поздравляет клиентов с предстоящим праздником – Международным женским днем – и информирует о режиме работы в праздничные дни.

8 марта выходной во всех офисах банка

9 марта будут работать следующие офисы:

- в Нефтеюганске с 9:00 до 16:00 – офис в микрорайоне 16А, д.50;

- в Нижневартовске:

с 9:00 до 15:00 – офисы на ул. Спортивная, 15, на ул. Интернациональная, 10;

с 9:00 до 17:00 – офисы на ул. 60 лет Октября, 53, ул. Омская, 11, ул. Нефтяников 44;

- в Сургуте:

с 9:00 до 16:00 – офис на проспекте Ленина, 35;

с 9:00 до 17:00 – офис на проезде Мунарева, 4;

с 9:30 до 17:30 – офис на ул. Крылова, 47;

с 10:00 до 16:00 – офис на проспекте Мира, 1;

с 10:00 до 17:00 – офис на проспекте Ленина, 46;

с 10:00 до 18:00 – офис на ул. 30 лет Победы, 46;

- в Ханты-Мансийске:

с 9:00 до 15:00 – офис на ул. Комсомольская, 31;

с 10:00 до 15:00 – офис на ул. Дзержинского, 16.

10 марта в Сургуте с 10:00 до 17:00 будет работать офис на ул. 30 лет Победы, 46.

С 11 марта все офисы будут работать в обычном режиме.

Напоминаем, что большинство банковских операций, в том числе оплата счетов и проведение денежных переводов, доступны в любое время в дистанционных каналах обслуживания – «Мобильном банке» и Сбербанк Онлайн.

Уточнить график работы подразделений банка в выходные и праздничные дни можно на официальном сайте www.sberbank.ruили по телефонам: 900 (с мобильного), 8-800-555-555-0.