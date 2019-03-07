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​Виктор Сысун направил запрос в Прокуратуру Югры по незаконному складированию снега в Сургуте. Проверка выявила нарушения

Депутат фракции ЛДПР Виктор Сысун в январе направил обращение о нарушениях законодательства при складировании снежных масс в районе Заячьего острова после уборки улиц города Сургута.

Либерал-демократ отметил, что на незаконную свалку снега обратила его внимание одна из жительниц города Сургута на личном приеме у депутата. После личного общения народный избранник выехал на место.

«Прибыв по указанному адресу, я обнаружил, что действительно там происходит складирование снежных масс. Данный земельный участок находится в непосредственной близости от протоки Кривуля, впадающей в реку Обь, и, на мой взгляд, находится в водоохраной зоне. Таким образом, тысячи кубометров снега, загрязненного тяжелыми металлами, отходами жизнедеятельности и промышленного производства складируются в охранной зоне. В весенний период все эти отходы попадут в реку, что является грубейшим нарушением экологического законодательства. Участок, на котором складируется снег, должен иметь твердое покрытие, обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения. Всего этого на данном полигоне просто нет», - написал в своем письме Виктор Сысун, попросив разобраться в ситуации, провести проверку по указанным фактам, в случае выявления нарушений законодательства РФ принять меры прокурорского реагирования и привлечь виновных лиц к ответственности.

Сегодня пришел ответ из надзорного органа. Установлено, что указанный земельный участок представлен администрацией города Сургута ООО «Партнер» по договору аренды от 5 сентября 2016 года в целях строительства полигона для утилизации снега. Но через два года 15 ноября 2018 года по договору субаренды земля передана ООО «Фонд регионального инновационного развития» (ООО «ФРИР»), полигон не построен.

Депутату сообщили, что в ходе осмотра земельного участка установлен факт нецелевого использования, выраженный в размещении отходов производства и потребления, а также складирования снежных масс.

«Проверка показала, что на арендованном ООО «ФРИР» земельном участке по договору с ООО «ПФК «ИНТЕГРАЦИЯ» осуществляется складирование снежных масс, образованных от зимней уборки придомовых территорий многоквартирных домов г. Сургута. Поскольку сортировка отходов производства и потребления от уборки улиц не осуществляется, земельный участок используется не по целевому назначению, прокуратурой генеральному директору ООО «ФРИР» внесено представление об устранении нарушений закона», - пишет прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин депутату Виктору Сысуну.

Кроме того, руководителю Управления Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре направлено требование об отборе проб почвы в весенне-летний период для проверки факта ее загрязнения и взыскания причиненного ущерба.

«Миллионы кубометров замерзшей воды, горы снега с двух-трех этажные дома вот уже совсем скоро весной растают, и в почву и в водоем стекут все те химреактивы и реагенты, которыми посыпают дорожные службы наши дворы и дороги. Вопрос незаконного складирования снега в районе Заячьего острова города Сургута теперь контролируется прокуратурой в установленном порядке. Синоптики предвещают снежным и март, месяц обещает быть с обильными осадками. А потому расслабляться рано, нужно навести порядок и сделать утилизацию снега в Сургуте по всем правилам», - рассказывает парламентарий.

Стоит напомнить, что вместе с депутатом Сысуном на данную проблему уже обратила внимание властей муниципалитета Молодежная организация ЛДПР. Сургутские либерал-демократы пикетом выступили против незаконного вывоза и складирования снега в реку Обь. Таким образом ЛДПР обращает внимание властей Сургута на незаконное размещение загрязненного химреагентами снега в черте муниципалитета и борется с нарушениями в процессе утилизации снега в городе.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 193, комментариев: 0


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