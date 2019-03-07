​В СурГУ состоится конференция в честь 60-летия хирурга, профессора Владимира Дарвина

Известный в Югре хирург, профессор Владимир Дарвин отметит свой день рождения в стенах Сургутского государственного университета.
9 марта в 10.00 в Научной библиотеке СурГУ (пр. Ленина, д. 1) состоится научно-практическая конференция «Новые технологии в хирургии».
С докладами выступят профессора из Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, Национального медицинского исследовательского центра им. Вишневского, Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова, Тюменского государственного медицинского университета, Сургутского государственного университета.
Организаторы конференции: Сургутский государственный университет, Сургутская окружная клиническая больница, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Владимир Дарвин – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней медицинского института Сургутского государственного университета, главный хирург Сургутской окружной клинической больницы. Отмечен нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.