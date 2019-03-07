​В Югорске школьник получил условный срок за драку с участковым

Ученик старших классов одной из школ Югорска приговорен к двум годам шести месяцам условно за применение насилия в отношении участкового.

В ноябре прошлого года подростки устроили драку в школе. Когда на место происшествия прибыли полицейские, школьники уже скрылись.

«Спустя некоторое время было установлено местонахождение затеявших драку молодых людей. Они прятались в подъезде соседнего дома. Участковый уполномоченный пояснил одному из несовершеннолетних цель своего обращения к нему, предложил сесть в служебный автомобиль и последовать в отдел для дальнейшего установления обстоятельств по факту драки в школе, на что молодой человек ответил категорическим отказом и был агрессивен по отношению к сотруднику полиции, нанес телесные повреждения в область лица», — рассказали об обстоятельствах происшествия в пресс-службе УМВД Югры.

Отмечается также, что пострадавшему полицейскому выплатили и компенсацию морального вреда — десять тысяч рублей.