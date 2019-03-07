​Число сверхбогатых россиян через пять лет станет больше на четверть

По подсчетам экспертов консалтинговой компании Knight Frank к 2023 году в России станет на четверть больше мультимиллионеров, чье личное состояние превышает 30 миллионов долларов. Об этом журналистам рассказала директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям компании Марина Шалаева.

«К 2023 году мы ожидаем позитивных изменений в политических и экономических прогнозах, поэтому российских мультимиллионеров станет больше почти на четверть», - цитирует ее РИА «Новости».

Таким образом, число сберхбогатых людей в стране через пять лет составит 1,86 тысячи человек. 1,24 тысячи из них будут проживать в Москве, 130 – в Санкт-Петербурге.

Россия по итогам 2018 года лидирует по темпам роста количества сверхбогатых людей. Их число выросло на семь процентов. По числу долларовых миллиардеров страна занимает пятое место в мире.