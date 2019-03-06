​Минпромторг увеличил список автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь»

Министерство промышленности и торговли России расширило список автомобилей попадающих под «налог на роскошь». Список пополнился 153 позициями, пишет «Автостат».
По мнению экспертов агентства, это вызвано ростом цен на российском авторынке.
В опубликованном Минпромторгом списке автомобилей:
- средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет - 576 шт.,
- средней стоимостью от 5 до 10 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет - 447 шт.,
- средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет - 97 шт.,
- средней стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет - 73 шт.
С полным перечнем автомобилей попадающих под налог в 2019 году можно ознакомиться на сайте агентства.