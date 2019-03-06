​ВЦИОМ: 60 процентов россиян признались, что ругаются матом

Более половины россиян (60 процентов) признались, что ругаются матом в повседневной жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Каждый день ругаются матом 18 процентов респондентов. Еще 19 процентов делают это несколько раз в неделю, а 23 процента — несколько раз в месяц.

Не используют мат 38 процентов, участвующих в опросе.

По сравнению с опросом, который был проведен в 2008 году, доля тех, кто матерится каждый день или несколько раз в неделю сократилась на 2 процента и 5 процентов соответственно, а число тех, кто ругается матом несколько раз в месяц выросло на 6 процентов.