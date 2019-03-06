Все на масленицу в парк «Новые ключи»!
10 марта в 13:00 в парке «Новые ключи» пройдут народные гуляния, посвященные празднованию «Масленицы». Жителей города приглашают весело и вкусно проводить зиму и встретить долгожданную весну. Гостей ждет насыщенная программа, которая включает:
- выступления творческих коллективов;
- катания в собачьих и оленьих упряжках;
- веселые конкурсы;
- песни и пляски;
- игры и хороводы;
- кульминацией праздника станет сожжение чучела!
На территории парка будет организована фотозона с традиционными
атрибутами Масленицы, а также пункты питания, где вы сможете выпить ароматный
чай и вдоволь насладиться горячими золотистыми блинами с самыми разными
начинками!
Ждем вас в парке «Новые ключи» по адресу ул. Крылова 53/4!