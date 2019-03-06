​Сбербанк провел «Урок цифры» для югорских школьников

Сбербанк провел «Урок цифры» в школе №3 Ханты-Мансийска. Школьники узнали об искусственном интеллекте, машинном обучении, роботизации, биометрии и внедрении блокчейна. Урок прошел в формате беседы, на вопросы старшеклассников ответил управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп, директор департамента информационных технологий ХМАО-Югры Павел Ципорин, заместитель директора департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры Александр Гомзяк.

«Мы сталкиваемся с цифровыми технологиями во многих сферах жизни – это распознавание речи, лиц на фото, общение с голосовыми помощниками. Сбербанк активно внедряет искусственный интеллект во все направления бизнеса. Одна из главных задач сегодня – развитие образования в области технологий. Такие уроки позволяют школьникам знакомиться с искусственным интеллектом в игровом формате. Специалисты в области программирования очень востребованы сегодня, наша задача в том числе помочь школьникам в выборе будущей профессии», – прокомментировал управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, организаторами которого являются Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика», и ведущие российские технологические компании. Для Сбербанка этот проект является частью комплекса мероприятий по популяризации изучения искусственного интеллекта среди школьников — «Академии искусственного интеллекта» благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В марте-апреле 2019 года в рамках данной программы пройдет хакатон по ИИ, где участникам нужно будет предсказать игровой рейтинг игрока Dota 2 по данным об игре.

Сбербанк развивает образование в области технологий. Помимо «Академии ИИ», рассчитанной на школьников, банк поддерживает проекты для аудиторий разного возраста, такие как «Школа 21» (бесплатное обучение для учащихся 18–30 лет); организует одно из самых масштабных в Восточной Европе мероприятий для сообщества ИИ — SberbankDataScienceJourney.