​Александр Мещангин: «Для меня это из области фантастики!»

На 26 заседании регионального парламента член фракции ЛДПР Александр Мещангин задал вопрос докладчику Сергею Пикунову - руководителю региональной Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений.

«Из вашего доклада следует, что среднегодовой вынос нефтепродуктов в Северный ледовитый океан по реке Обь уменьшился с 220 тысяч тон в 2011 году до полутора тысяч тонн в 2018 году. Если подсчитать, то это уменьшение составило в 147 раз! Для меня это из области фантастики! Дело в том, что на практике ваша служба очень нежно работает с нефтяными компаниями, им легче «кошмарить» мелкий бизнес и предпринимателей, чтобы протоколы собрать. От фракции ЛДПР я курирую северную часть округа, в том числе Октябрьский район. Я знаю от населения, как на практике производится очистка и рекультивация земель. Прошу предоставить информацию работы вашего отдела в Октябрьском районе за периоды: с 2011 по 2018 год. Меня интересует: как отдел работает с нефтяными компаниями - это первое, и второе мое предложение - создать комиссию, включив в нее меня как окружного депутата, и по мере таянья снега проверить, как на самом деле обстоят дела с рекультивацией земель, и идут или нет выбросы нефти в Обь или ее притоки. Это нужно сделать, и подтвердить, что выбросы уменьшились вследствие работы ваших структур», - выступил народный избранник от партии ЛДПР.

Докладчик в свою очередь сослался на официальные данные Росгидромета, которым он не вправе не доверять, а вопросы и предложения, обозначенные парламентарием Мещангиным, приняты в работу.