В ближайшие дни в Югре ожидаются похолодание, сильный ветер и метель

По прогнозам центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Югры в регионе ожидается усиление ветра и метель. В западных районах юго-западный ветер с переходом на юго-восточный достигнет 6-11 м/с. Днем порывы ветра могут усилится до 19 м\с.

Температура местам опустится до -29 градусов.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий.

Водителям порекомендовали укомплектовать автомобиль минимальными средствами спасения – лопатой, тросом, топором.

Особую осторожность при гололедных явлениях необходимо соблюдать и пешеходам, отмечают специалисты.