​В Мегионе совершено вооруженное ограбление офиса МФО

В Мегионе по «горячим следам» задержан подозреваемый в вооруженном ограблении микрофинансовой организации. О преступлении в дежурную часть сообщила сотрудница кредитного учреждения.

Она рассказала полицейским, что неизвестный, угрожая пистолетом, похитил 30 тысяч рублей из кассы фирмы и скрылся. Свидетель происшествия видел, на какой машине скрылся преступник. Благодаря этому личность грабителя удалось установить.

«28-летний злоумышленник являлся клиентом микрофинансовой компании, на которую и было совершено разбойное нападение. Он числился в списке злостных неплательщиков и постоянные звонки менеджеров организации стали причиной совершения преступления. В этот вечер, прежде чем совершить ограбление, молодой человек два раза заходил в помещение кредитной фирмы под разными предлогами. В третий раз он зашел, достал травматический пистолет и направил его на сотрудника компании с требованием отдать все имеющиеся деньги. В кассе на тот момент находилось 30 тысяч рублей. Забрав деньги, он скрылся на автомобиле, которым управлял ничего не подозревающий знакомый грабителя. Похищенные средства потратил на личные нужды. Узнав о том, что в отношении него ведется розыск, молодой человек решил признаться в содеянном, написал явку с повинной и указал место, где выбросил травматический пистолет», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Мегионцу за разбой грозит до 12 лет лишения свободы. Он помещен в изолятор временного содержания.