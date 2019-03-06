Сбережения россиян за год увеличились на три триллиона рублей

В 2018 году объем сбережений россиян вырос на три триллиона рублей и достиг 33,6 триллиона. По сравнению с 2017 годом рост составил десять процентов. Данные Росстата публикуют «Известия».

Больше всего денег российские граждане хранят в банках — на депозитах находится 22,3 триллиона рублей. В наличных россияне держат только 6,2 триллиона рублей, в ценных бумагах — пять триллионов рублей.

Аналитики издания полагают, что весной россияне накопят еще больше. Этому будут способствовать увеличивающиеся ставки по вкладам, а также рост инфляции, которая делает невыгодными крупные покупки.