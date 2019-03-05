​В Сургуте закрыли скандально известный бар на улице Мелик-Карамова

Накануне на 80 суток Сургутский городской суд закрыл скандально известный «Friends laude bar» на Мелик-Карамова, 66/1.
История началась еще в ноябре прошлого года, когда жительница дома Мелик-Карамова, 66 (бар находится в «пристройке»), обратилась в администрацию из-за систематического нарушения тишины. Чиновники подключили к разбирательству Роспотребнадзор.
7 февраля этого года ведомство постановило приостановить деятельность заведения, но после проверки выяснилось, что руководство проигнорировало запрет. 4 февраля суд по новой приостановил деятельность бара. Запрет вступил в силу, вход в заведение опечатан.
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