​Госдума приняла законопроект о запрете на создание хостелов в жилых помещениях

Сегодня, 5 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях, пишет «ТАСС».

Более 30 депутатов выступили авторами документа во главе с председателем комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской.

Они предлагают внести поправки в Жилой кодекс России, согласно которым «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг» или услуг по временному размещению посторонних лиц.

Согласно документу, в целом собственники жилых помещений могут обращаться со своей жилой площадью по своему усмотрению, но только в случае если это не нарушает охраняемые законом интересы других лиц.