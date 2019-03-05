​Создатели FindFace разработают систему, собирающую информацию о посетителях ТЦ и магазинов

Аналитическая компания Watcom Group и компания NtechLab, создавшая алгоритм распознавания лиц FindFace, занимаются созданием инструмента для сбора информации о посетителях торговых центров и магазинов, пишет «Коммерсант».
Новинка позволит торговым центра собирать сведения о возрасте, поле посетителей, а также следить за поведением сотрудников. Гендиректор Watcom Group Роман Скороходов заявил, что данные станут собирать обезличенно.
Справка:
Технология распознавания лиц, получившая известность в 2016 году после создания одноименного онлайн-сервиса, позволяющего найти страницы пользователей социальной сети ВКонтакте по их фотографии. Сервис закрыли летом в 2018 году.