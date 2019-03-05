Wifire предложил клиентам самим решить, сколько платить за интернет и ТВ

5 марта 2019 года. Компания NETBYNET (бренд Wifire, бывший «Югрател») анонсировала запуск федеральной акции «Ты решаешь» . По условиям предложения, клиенту предлагается самостоятельно решить, сколько он готов платить за услуги связи.

Механика акции выглядит следующим образом: на сайте компании абоненту предлагается ввести произвольную цену и нажать кнопку «подобрать», оператор предлагает возможный тарифный план с набором услуг на эту сумму. Клиент может менять сумму и пробовать снова.

В акцию включены основные услуги оператора: домашний интернет, пакеты мобильного трафика, цифровое телевидение Wifire TV, а также оборудование – рассрочка Wi-Fi роутера и ТВ приставки.

Если клиенту не удалось подобрать нужный тариф, он может воспользоваться калькулятором на сайте или выбрать из уже имеющихся предложений оператора.

Комментирует Андрей Егоров, директор по развитию бизнеса на массовом рынке NETBYNET: «Мы решили изменить подход к тарифообразованию и разработали для своих абонентов предложение, где каждый сам выбирает цену за интернет и телевидение. Таким образом, мы отвечаем на потребность пользователей и даем возможность платить только за то, чем пользуешься и не переплачивать за трафик».

Акция действует до 31 января 2020 года включительно и распространяется только на новых клиентов. Услуги можно подключать в любой комбинации во всех регионах присутствия оператора, кроме Дальневосточного филиала.