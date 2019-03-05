​Андрей Миляев: «Оперативная помощь на автодорогах Югры может спасти жизни пострадавшим в ДТП»

Член фракции ЛДПР, депутат Андрей Миляев интересуется вопросом покрытия сотовой связью автодорог Юры. На очередном заседании регионального парламента при принятии закона "О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" депутат напомнил про ДТП на автодороге недалеко от Приразломного месторождения, участниками которого поневоле стал он и его коллега по партии Игорь Винников в 2017 году.

Депутат задал вопрос директору Департамента дорожного хозяйства и транспорта автономного округа о том, решена ли проблема покрытия сотовой связью автодорог Югры. Оказывается проблема полностью до конца не решена. Имеются участки автодорог, где не ловит или плохо ловит сотовая связь. Но над этой темой работают профильные департаменты.

«Проблема решается. Покрытие сотовой связью – это проблема операторов сотовой связи, это установка ретрансляторов и прочее», - ответил Константин Гребешок директор окружного Департамента дорожного хозяйства и транспорта, пообещав подготовить ответ по срокам решения данного вопроса.

Так же на заседании Думы Югры отметили, что существуют дополнительные технические средства связи и канал 112 для обеспечения оперативного реагирования на автодорогах.

Андрей Миляев считает: «Оперативная помощь на автодорогах Югры может спасти жизни пострадавшим в ДТП – это важная тема и каждый житель Югры должен понимать, что попав в такую опасную ситуацию, как дорожно-транспортное происшествие, есть возможность получить помощь быстро, оперативно».

ЛДПР выступает за оперативную помощь на автодорогах!