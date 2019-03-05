​Альфа-Банк снизил минимальную сумму депозита «Львиная доля» при открытии онлайн

С 1 марта 2019 года Альфа-Банк снизил минимальную сумму депозита «Львиная доля» в рублях при открытии в интернет банке «Альфа-Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. При открытии в отделении или телефонном центре - 500 000 рублей.

Депозит «Львиная доля» клиенты Альфа-Банка могут оформить до 31 марта этого года. Уровень доходности по депозиту варьируется от срока размещаемых средств. Так, при открытии вклада на 1 год ставка составляет 7,5%, на 3 года 8,1% годовых. Срок размещения 1-3 года.

Выплата процентов производится в конце срока с ежемесячной капитализацией процентов. Пополнение, частичное востребование средств по вкладу и автоматическое продление вклада не предусмотрены.

Подробнее о накопительных продуктах можно узнать на сайте банка.