​В Госдуме приняли во втором чтении законопроект, позволяющий жаловаться на товары через госуслуги

В Госдуме во втором чтении принят законопроект, дающий жителям России возможность подачи жалоб на качество товаров и услуг, через сайт госуслуг.

Обращение можно будет направить:

по почте,

через интернет, в том числе официальный сайт органов власти и сайт госуслуг,

при личном приеме в органе госвласти,

в МФЦ.

Таким образом можно будет обжаловать действия, связанные с нарушением различных требований по качеству и безопасности в различных сферах.

Отметим, по статистике в Роспотребнадзор поступает более 750 тыс. обращений от граждан по вопросам их защиты как потребителей товаров и услуг. При этом часто граждане не осведомлены о возможных способах подачи жалобы либо не имеют технических возможностей для ее направления.