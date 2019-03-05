​В Госдуме приняли во втором чтении законопроект, позволяющий жаловаться на товары через госуслуги

В Госдуме во втором чтении принят законопроект, дающий жителям России возможность подачи жалоб на качество товаров и услуг, через сайт госуслуг.
Обращение можно будет направить:
- по почте,
- через интернет, в том числе официальный сайт органов власти и сайт госуслуг,
- при личном приеме в органе госвласти,
- в МФЦ.
Таким образом можно будет обжаловать действия, связанные с нарушением различных требований по качеству и безопасности в различных сферах.
Отметим, по статистике в Роспотребнадзор поступает более 750 тыс. обращений от граждан по вопросам их защиты как потребителей товаров и услуг. При этом часто граждане не осведомлены о возможных способах подачи жалобы либо не имеют технических возможностей для ее направления.
Проект «ДУМать и решать». Выпуск XIII. Праздничный эфир к 8 марта // ONLINE 6 марта в 14:00