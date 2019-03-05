​В Югре завели уголовное дело на бывшего главу Советского района за превышение должностных полномочий

На бывшего главу Советского района Сергея Удинцева завели уголовное дело за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2012 году Удинцев потребовал от начальника управления архитектуры администрации Советского района подписать акт о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ по строительству сетей телефонизации, которые фактически не выполнялись.

«После подписания указанных документов деньги в сумме свыше 9 миллионов рублей за фактически не выполненные работы были перечислены на счет одного из акционерных обществ, в результате чего бюджету Советского района причинен ущерб на указанную сумму», – сообщает следственное управление СК России по Югре.