В Сургутском районе будет построен агропарк, который смогут посещать туристы

В Тундрино в Сургутском районе будет построен агропарк, включающий в себя ферму, мехпарк, мясной цех, молокозавод и и еще несколько объектов. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник службы по сельскому хозяйству администрации Сургутского района Инна Шхагапсоева: «Каждое производство одновременно будет являться объектом туристического показа».

Строительством агропарка планирует заняться сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой кооператив «Иртыш-Агро». На данный момент в администрации муниципалитета решается вопрос о предоставлении земли под этот проект.

Шхагапсоева также напомнила, что с этого года в Югре начала действовать программа «Развитие агропромышленного комплекса», призванная стимулировать укрупнение фермерских хозяйств. Таких на территории района 35.

Чиновники добились от департамента промышленности Югры введения переходного периода до полного изменения ставок субсидий для фермерских хозяйств, имеющих поголовье животных. Имеется в виду возмещение части затрат за объем произведенной и реализованной продукции. Новые ставки начнут действовать с 1 июня и составят: 25 тысяч / 35 тысяч/ 45 тысяч или 60 тысяч рублей за тонну живой массы в зависимости от зоосанитарного статуса хозяйства. На время переходного периода — 60 тысяч рублей.