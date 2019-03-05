​В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск пострадали два человека

На 800-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ с прицепом автоцистерны, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу УМВД Югры.
Пострадали два человека: водитель КамАЗа и пассажир автобуса.
По словам очевидцев ДТП, автобус перевозил вахтовиков из «Роснефти».
Напомним, в понедельник, 4 марта, на въезде в Нягань произошло массовое ДТП, в котором столкнулись два большегруза и микроавтобус Fiat. В аварии травмы получили водитель Volvoи четыре пассажира микроавтобуса.
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