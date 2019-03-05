​Россияне смогут покупать автомобили на AliExpress

С 5 марта китайская торговая площадка AliExpress запускает онлайн-продажу автомобилей в России. Пока единственным партнером маркетплейса стал автопроизводитель Chery, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя интернет-компании. В дальнейшем AliExpress планирует расширять число автомобильных брендов и привлекать покупателей автомобилей за счет спецпредложений и дополнительного ассортимента.

Запуск продажи автомобилей приурочен к распродаже, которая стартует 28 марта. Официальный дистрибутор китайского автопроизводителя в России АО «Чери Автомобили Рус» рассказал изданию, что компания предложит «специальные условия» для покупателей с AliExpress.

Эксперты полагают, что запуск нового направления подстегнет общие продажи AliExpress, но не сделает площадку весомым конкурентом для автодилеров. По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, онлайн-продажи автомобилей сейчас находятся в зачаточном состоянии, хотя в будущем могут занять значимую долю.

Стоит отметить, что в продажах новых автомобилей в России за 2018 год доля китайских брендов составила около двух процентов.