​На переобучение декретниц планируют потратить 11 миллиардов рублей

С 2020 по 2024 год на переобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, планируют потратить 11 миллиардов рублей. Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Демография», пишет ТАСС со ссылкой на минтруд.

Предполагается, что программа охватит 230 тысяч женщин. Переобучение должно повысить конкурентоспособность женщин, имеющих детей, на рынке труда и обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

Кроме того, планируется не менее 255 тысяч новых мест в детских садах для детей до трех лет. «Для этого субъектам Российской Федерации будут предоставляться финансовые средства из федерального бюджета, что позволит быстро построить новые детские сады», — отметили в министерстве.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что средняя заработная плата женщин в России составляет лишь 70 процентов от средней зарплаты мужчин.