​В ГИБДД назвали причины столкновения фур и микроавтобуса в Нягани

В понедельник, 4 марта, в Югре произошло шесть дорожно-транспортных аварий, в которых пострадали 14 человек. Одно из самых серьезных ДТП за сутки случилось на четвертом километре автодороги «Нягань-Талинка». В 08.05 там столкнулись большегрузы и микроавтобус, с места происшествия были госпитализированы семь человек.

«По предварительным данным, 47-летний мужчина, управляя автомобилем Volvo, двигаясь со стороны поселка Талинка в сторону Нягани, не учел безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем МАН под управлением 51-летнего водителя, который в результате удара наехал на стоящее транспортное средство МАН и Fiat Ducato», — рассказали об обстоятельствах аварии в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

По уточненным данным, травмы получили водитель Volvoи четыре пассажира микроавтобуса.