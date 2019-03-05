​Врачей и больницы ждут штрафы за неправильное лечение

Министерство здравоохранения России подготовило изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие наказание для медицинских учреждений и врачей за оказание помощи по неутвержденным критериям.
Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он предполагает штрафы за несоответствие качества помощи медицинским критериям и невыполнение полномочий по обеспечению качества и доступности медпомощи для должностных лиц до 20 тысяч рублей, для юридических — до 70 тысяч рублей.
Также предусмотрены штрафы за отказ от финансирования приобретения и ремонта оборудования, которые запрашивала медицинская организация, уточняет РБК.
Изменения должны вступить в 2022 году.
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