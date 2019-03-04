​В Госдуме рассмотрят законопроект, который оставит без бизнеса тысячи предпринимателей

Депутаты Госдумы 5 марта планируют рассмотреть во втором чтении законопроект об ограничениях ведения бизнеса в жилых домах. Первоначально этот закон должен был коснуться только гостиниц и хостелов, но последние поправки касаются всех видов бизнеса, и могут привести к закрытию десятков тысяч малых предприятий, убежден хостельер Сургута Петр Югай.

Согласно законопроекту, каждый бизнес, находящийся в помещениях старого жилого фонда, должен будет получить согласие на свою работу у трех четвертей собственников дома. При этом жители квартир, смежных с объектом бизнеса, будут иметь право вето и фактически смогут выгнать предпринимателя из его помещения.

«Внешне цель документа благородна – оградить россиян от нелицеприятных «ночлежек», которые генерируют поток подозрительных людей, а также шум и постоянные ЧП в жилых домах. На самом деле в случае принятия законопроекта по всей стране начнут массово закрываться десятки, если не сотни тысяч малых предприятий – не только хостелов, но и магазинов, парикмахерских, обувных мастерских и так далее. Самое обидное, что «ночлежки» от этого никуда не денутся», — считает бизнесмен.

Законопроект прошел первое чтение еще в 2016 году. В феврале 2019-го парламентарии вернулись к документу, но отложили его рассмотрение на март.

Стоит отметить, что уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал спикера Госдумы Вячеслава Володина рассмотреть возможность дополнительной проработки законопроекта и не лишать владельцев хостелов возможности вести бизнес.

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