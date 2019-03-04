Евгений Марков попросил обсудить вопросы безопасности дорожного движения в Югре на отдельном мероприятии

При принятии законопроекта по регулированию отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков поблагодарил коллег за постоянное внимание к вопросам безопасности на автодорогах региона, и попросил провести отдельную встречу, чтобы обсудить вопросы перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

«На три мероприятия, проводимых в Думе Югры, я отправлял предложения, которые касаются решения тех сложных вопросов, с которыми сталкиваются практически все предприятии автономного округа. Все перевозчики страны, которые занимаются перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Если сказать проще, то сегодня практически невозможно перевозить негабаритный груз. Это происходит с большими издержками для компаний. При этом президент страны ставит задачу по повышению эффективности предприятий и производительности труда. Действующая же система с разрешениями на перевозку негабаритных грузов не соответствует тем задачам, которые ставит президент. Есть предложения по улучшению данного положения от предприятий, которые участвуют в этом процессе. Но ситуация стоит на месте. Я бы хотел попросить еще раз собраться и обсудим тему, с привлечением специализированных ведомств. Но это серьезная проблема, вокруг которой масса коррупции. В конечном итоге все выливается в такие крупные аварии на трассах, когда несколько лет назад у нас погибли дети из-за перевозчика, который тащил негабаритную технику, явно не получив специальные на то разрешения на перевозку», - предложил депутат Марков.

Предложение Маркова поддержал директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подчеркнув, что есть приказ федерального министерства транспорта, который направлен на сохранность дорог в стране в части тяжеловесной техники. Власти Югры направили ряд предложений по внесению изменений в этот приказ, и готовы ознакомить с ними, обсудить все с привлечением всех ведомств и представителей компаний – перевозчиков. Власти готовы еше раз выработать решения по данному вопросу.