​Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт найден мертвым в своем доме в британском графстве Эссекс, сообщает The Sun. Ему было 49 лет.

На месте работают медики и сотрудники полиции. Экстренные службы по приезду смогли только констатировать смерть Флинта. Родственников певца проинформировали о его смерти.

Причина смерти пока не названа, однако представитель полиции Эссекса подчеркнул, что правоохранительные органы не нашли в инциденте ничего подозрительного.

Напомним, Кит Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году.