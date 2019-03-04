​Левада-центр: влияние Путина и спецслужб на жизнь в России снизилось

Влияние президента России Владимира Путина, кремлевской администрации и спецслужб на жизнь страны снизилось за последние два года, пишет «РБК» со ссылкой на всероссийский опрос «Левада-центра».

С Января 2017 года оценка роли президента России снизилась с 4,7 до 4,2 балла. Тем не менее, глава государства остается самым влиятельным институтом, с точки зрения населения.

В тройку лидеров по влиянию также входит армия (4,1 балла) и ФСБ (3,8 балла).

У судов, полиции, губернаторов, обеих палат парламента и церкви наблюдается падение рейтингов, указывает издание.