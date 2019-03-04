​Роспотребнадзор дал советы по выбору блинов на масленицу

В связи с началом масленицы Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины. Сообщение об этом опубликовано на сайте федеральной службы.
Ведомство в первую очередь рекомендует обращать внимание на состав, внешний вид и срок годности продукта. Блины должны быть сделаны из муки, молока и яиц. При этом не запрещено использование сухого молока, яичного порошка и растительного белка.
Перед едой на улице специалисты советуют продезинфицировать руки.
Кроме того, эксперты порекомендовали россиянам не переедать и чередовать прием жирных продуктов с овощами.
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