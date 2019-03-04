​РЖД планирует создать единую онлайн платформу для продажи билетов на поезда и автобусы

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует создать единую систему для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы, пишет «Коммерсант».
«Уже разработан и утвержден типовой стандарт по организации комплексного обслуживания пассажиров с использованием различных видов транспорта», — рассказали в пресс-службе госкомпании.
Стоимость проекта составит от 30 млн до 100 млн рублей, тогда как оборот межрегиональных и пригородных перевозок, согласно концепции, оценивается в сумму до 300 млрд рублей в год.