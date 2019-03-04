​РЖД планирует создать единую онлайн платформу для продажи билетов на поезда и автобусы

​В бане

Скажу, что не особо часто приходится посещать это заведение, нет времени. Да и встречают тебя там, как гостя нежеланного и даже не скрывают этой свое неприязни. Но и к такому приему мы начинаем привыкать. Однако последний случай заставил меня сесть за это письмо.